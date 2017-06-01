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Lenovo, ThinkPad’in 25. Yılına Özel Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:41 - Tarih: 07 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Lenovo, ThinkPadin 25. Yılına Özel Dizüstü Bilgisayarını TanıttıLenovo, 5 Ekim 1992′de duyurduğu ilk ThinkPad 700C modelinin ardından 25. yılına özel sınırlı sayıda ThinkPad Anniversary Edition 25 modelini tanıttı. Japonya’daki Yamato Labs’te düzenlenen etkinlikle duyurusu yapılan dizüstü bilgisayar, serinin hayranları tarafından gelen geri bildirimlerle oluşturuldu. Özel olarak üretilen model, 14 inç dokunmatik ekranın yanı sıra Intel Core i7-7500U işlemci ve NVIDIA GeForce 940MX ekran kartı ile destekleniyor. Yapılan açıklamaya göre belirli ülkelerde sınırlı sayıda satışa sunulacak olan bilgisayarın ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

Lenovo, ThinkPadin 25. Yılına Özel Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı

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