LG telefonları ile karşımıza çıkan ve “Knock On” olarak adlandırılan çift tıklayarak ekran açma ya da kapama özelliği, kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi. Zaman içerisinde de piyasaya çıkan bazı telefon markaları bu özelliği bünyelerine ekledi. Birçok Lenovo marka telefonlarda da ekranı dokunarak açmak veya kapatmak mümkün. Ancak bu özelliği telefon ayarlarından basit bir şekilde açarak, aktif duruma getirmelisiniz. Siz de Lenovo telefonunuzda ekrana iki kere dokununca kilit açma özelliğini aktif etmek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Çift Tıklama ile Ekran Açma Nasıl Yapılır ?

Öncelikle telefonumuzun “ Ayarlar >> Özellik ayarları ” bölümüne girin.

” bölümüne girin. Özellik ayarları ekranında yer alan kolay erişim özellikleri arasındaki “ Ekranı açmak kapatmak için iki kez dokunun ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Ardından üst taraftaki kısımdan özelliği açarak aktif hale getirin.

Bu adımları uygulayarak, ekran kapalıyken uyku modundan çıkarmak ya da telefonunuzu uyku moduna almak için herhangi bir yere iki defa dokunabilirsiniz. Bu adımlar ile birlikte çift tıklama ile ekran açma, root gerekmeden veya uygulama kurmadan aktif hale gelecektir. Telefonunuzun son sürüme güncellendiğinden de emin olmayı unutmayın.