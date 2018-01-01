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Lenovo, Dokunmatik Ekranlı Akıllı Hoparlörünü Tanıttı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:23 - Tarih: 11 Ocak 2018 - Yorum: 0
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Lenovo Smart DisplayLas Vegas’ta düzenlenen CES 2018 fuarında Toshiba ve LG’den sonra Lenovo da akıllı hoparlör ürününü tanıttı. Lenovo Smart Display ismiyle duyurulan akıllı hoparlör, dokunmatik bir ekrana sahip. Qualcomm’un CES 2018′de tanıttığı Qualcomm Home Hub platformu üzerinde çalışan hoparlör, 8 – 10 inçlik Full HD ekran versiyonlarıyla satın alınabiliyor. Bu şekilde ekranlı görünümünden dolayı da tableti andırdığını söyleyebiliriz. Ek olarak sesli olarak kontrol edilebilen ürün ile akıllı ev aletleri de kontrol edilebiliyor. Görüntülü görüşme imkanı da sunan Lenovo Smart Display akıllı hoparlörün 8 inçlik versiyonu yaklaşık 200 dolar, 10 inçlik versiyonu ise yaklaşık 250 dolar fiyatı ile yaz aylarında piyasaya sunulacak.

Lenovo, Dokunmatik Ekranlı Akıllı Hoparlörünü Tanıttı

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