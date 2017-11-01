Lehimleme Ürünleri ve Daha Fazlası DK Teknoloji’de!

Uzun yıllardır Türkiye’de elektronik sektöründe faaliyet gösteren DK Elektronik; distribütörü olduğu Holdpeak Test ve Ölçü Aletleri, Jakemy El Aletleri’nin yanı sıra tasarımı ve Ar-Ge çalışmaları Türkiye’de yürütülen Sunline Lehimleme İstasyonu ve Lehimleme Ürünleri çeşitleri ile kaliteli ürün ve satış sonrası hizmet ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor. Türkiye çapında sahip olduğu geniş bayi ağının yanında lokasyondan bağımsız DK Teknoloji üzerinden satışa sunduğu ürünler 2 yıl garantiye sahiptir. DK Teknoloji; tüm ürünlerin doğru kullanımının sağlanması ve dolayısıyla kullanım sürelerinin uzatılması amacıyla 7/24 teknik destek vermektedir. 0850 433 04 04 numaralı müşteri memnuniyet hattı ile satış sonrası destek vermeyi hedeflemektedir.

Yedek Parça Stok Garantisi

Teknolojik ürünlerde tamir için kullanılan malzemelerin kalitesi yapılacak işlemin verimini etkileyen en önemli ayrıntıdır. Bu ürünlerin satın alınacağı adres ise hem ürün kalitesi açısından güvenilir hem de ürün fiyatları konusunda güvenilir bir adres olmalıdır. Bu unsurları tam olarak sağlayan adreslerden biri de DK Teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok elektronik cihazı bulmak ve bu ürünlerin tek tek teknik bilgilerine ulaşmak mümkündür. Bunun yanı sıra DK Teknoloji üzerinden ulaşım sağlanan sayfada ürünler için yedek parça stoğu da sağlanmaktadır. Bu da ihtiyaçlarınız için önemli bir unsur.

Sunline Lehimleme Ürünleri

Sunline lehimleme ürünleri, kaliteli lehimleme ürünleri arasında yer alan malzemelerdendir. Lehimleme için aranan tüm ürünler, bu ürünlerin ayrıntılı özellikleri, modelleri ve fiyatları yanında ilgili adreste ürünlerin kullanım alanları da bulunmaktadır. Lehimleme için gerekli olan havya istasyonu, sıcak hava üflemeli havya, lehimleme istasyonu, BGA istasyonu, sıcak hava tabancası, lehimleme yedek malzemeleri, izolasyon bandı, havya ucu çeşitleri, haya kolu ve nozul gibi lehimlemeye yardımcı çok sayıda kaliteli malzeme bulunmaktadır. DK Teknoloji ile bu kaliteli ürünlere hemen sahip olabilirsiniz.

Holdpeak Test Ve Ölçü Aletleri

DK Teknoloji sadece lehimleme ürünleri değil elektronik anlamda daha pek çok ürün için ziyaret edilecek adresler arasında yer almaktadır. Holdpeak test ve ölçü cihazları, farklı modelleri ve türleri ile karşımıza çıkmaktadır. Nem ve sıcaklık ölçer çeşitleri yanında dijital ölçü cihazları, meger cihazları, sıcaklık ve nem ölçüm cihazları, ultrasonic ölçüm cihazları, diğer ölçüm ve test cihazları ile aksesuar kategorilerinde en kaliteli ürünler en uygun fiyatlar ile yer almaktadır.

Pensampermetre ve Multimetre sayesinde yapılan işlemler en doğru sonuçlar verecektir. Ahşap nem ölçer, lazer metre, ses ölçer, mesafe ölçer, rüzgar ölçer, motor analizörü, termal kamera, dijital osiloskop, dijital takometre, toprak megeri ve izolasyon megeri, termometre gibi adreste yer alan ve tüm profesyonel işletmelerin sahip olduğu cihazlar olarak tercih edilmektedir. HoldPeak test ve ölçü aletleri; enerji tasarrufu imkanı veren; mükemmel çalışma ergonomisine sahip darbelere karşı dayanıklı malzeme; taşınabilir ince, hafif boyutlar cihazların ortak özelliklere sahiptir.

Jakemy El Aletleri

Tamir ya da bakım için kullanılan aletler içinde Jakemy el aletleri, çalışma şeklinizi kolaylaştıracak ve konforunuzu artıracak bir yapıya sahiptir. El büyüteci sayesinde yapılan tamir işlemleri kısa sürede son bulmaktadır. Bunun yanı sıra Bit set gibi ürünler metal alaşım sayesinde uzun süre kullanım sağlamaktadır. Ev ya da ofis mobilyalarının montajında ya da tamir işleminde kullanılan bu ürünler, telefon tamiri ya da laptop tamiri için de rahatlıkla kullanılmaktadır.

DK Teknoloji bünyesinde satışa sunulan tornavida seti, bit seti ve farklı tornavida çeşitlerini içeren takım çantası çeşitleri en büyük yardımcılarınız arasında bulunacaktır. Bu setler sayesinde uygulamalar daha kısa sürede ve daha rahat bir şekilde son bulacaktır. Ergonomik tasarımları ile tamir seti, cep telefonu tamir seti, cımbız, pense, PCB tutucu, çalışma pedi, pas temizleme kalemi, vantuz, lehim takımı, açma sökme aparatları, bıçak, mıknatıslama aletleri ve sıvı saklama kabı gibi çok çeşitli el aletlerini bünyesinde barındıran DK Teknoloji; kullanıcıların beklentilerine kesintisiz cevap vermektedir.

Kapıda Ödeme, 12 Ay Taksit ve Anında Kargo

Profesyonel tamir, onarım, montaj gibi işlemlerin yanısıra amatör hobi severler; DK Teknoloji üzerinden yaptıkları alışverişlerde 12 aya varan taksit seçenekleri, kapıda ödeme kolaylığı, 150 TL üzeri alışverişlere bedava ve anında kargo fırsatlarına sahiptirler. Sonuç olarak DK Teknoloji, elektronik ürünler konusunda uzmanlaşmış teknik bir ekibe sahiptir. Dolayısı ile bu yöndeki ihtiyaçlarınız için, DK Teknoloji’yi tercih edebilir, başka kaynaklar aramak yerine, zamandan da tasarruf edebilirsiniz.