Lego tarafından 13 yaş altı çocukları hedefleyen “Lego Life” adlı bir uygulama aktive edildi. Temel amaç ise çocukların Lego‘lar ile oluşturdukları ürünleri Instagram benzeri bir ortamda paylaşmasına olanak tanımak. Birtakım ortamlarda da benzeri fotoğraflar paylaşılıyor olabilir. Ancak Lego daha çok, çocuklar için güvenli bir ortam oluşturmak adına Lego Life adlı uygulamayı geliştirdi. Paylaşılan Lego eserlerine diğer kullanıcıların yorum bırakma imkânı da mevcut.

Lego Life ile Lego Eserlerini Yayımlamak Mümkün

Çocukların uygulamayı kullanabilmesi için Lego ID‘sine ihtiyaçları olacak. Uygulama hem Android, hem de iOS için ücretsiz olarak yayımlandı. Ancak şu an yalnızca Amerika, İsviçre, Fransa, Almanya, Danimarka, Kanada, Avusturya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde kullanılabiliyor.