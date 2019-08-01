Google, kurulduğu günden bugüne birçok anlamda dünyayı değiştirmeyi başardı. Şirket kurucuları Larry Page ve Sergey Brin ise birçok insanın kahramanı konumundalar. Kurdukları devasa boyuta ulaşan bu şirketin, günümüzde "güven veren," markalar listesinde zirveyi oynaması da bir tesadüf olmasa gerek. Larry Page ve Sergey Brin'in Google teknolojisi, ürünleri ve yaptıkları üzerine eski bir video olsa da, güzel bir TED videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Google'ı biraz daha iyi anlamak için izlemeyi düşünebilirsiniz.

Larry Page ve Sergey Brin TED Videosu (Altyazılı)