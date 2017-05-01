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Larry Page ve Sergey Brin Artık Daha da Çok Zengin

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:33 - Tarih: 08 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Larry Page ve Sergey Brin Artık Daha da Çok ZenginGoogle‘ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin mevcut değerlerini daha da artırmayı başardılar. Geçtiğimiz iki hafta içerisinde, Google’ın ana şirketi Alphabet‘in hisse değerleri %8 artmış durumda. Bu durum 49 milyar dolârlık yeni bir gelirin göstergesi iken, şirketin kurucularının net değerleri de bir o kadar artışa geçti. Forbes‘in gerçek zamanlı milyarderler listesine göre Larry Page’in kişisel serveti 44,8 milyar dolâr iken, Sergey Brin’in ise kişisel serveti 43,7 milyar dolâra ulaştı. Stanford Üniversitesi’nde Google’ın temellerini atan ikili, bu gidişle gelirlerini daha da artıracak gibi görünüyorlar. Yarattıkları Google gibi bir orijinal ve bir o kadar da faydalı bir firma olduğu için, kazandıkları da bir o kadar hakları olsa gerek diye düşünüyorum.

Larry Page ve Sergey Brin Artık Daha da Çok Zengin

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