Laptop bilgisayarınızda zaman zaman mouse kullanmak istemeyebilirsiniz. Bunun için touchpad özelliğinden yararlanabilmeniz mümkün. Bunun için yapılması gereken oldukça basit olup, FN+F9 tuş kombinasyonu ile touchpad açma ve kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak touchpad özelliğinin sağlıklı çalışabilmesi için, PHotkey programının yüklü olduğundan emin olmalısınız. Aksi takdirde dokunmatik özellikler stabil olarak çalışmayacaktır.

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