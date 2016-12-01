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Laptop’ta Touchpad Açma ve Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:06 - Tarih: 16 Mart 2017 - Yorum: 0
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Laptopta Touchpad Açma ve Kapatma Nasıl Yapılır?Laptop bilgisayarınızda zaman zaman mouse kullanmak istemeyebilirsiniz. Bunun için touchpad özelliğinden yararlanabilmeniz mümkün. Bunun için yapılması gereken oldukça basit olup, FN+F9 tuş kombinasyonu ile touchpad açma ve kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak touchpad özelliğinin sağlıklı çalışabilmesi için, PHotkey programının yüklü olduğundan emin olmalısınız. Aksi takdirde dokunmatik özellikler stabil olarak çalışmayacaktır.

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Laptopta Touchpad Açma ve Kapatma Nasıl Yapılır?

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