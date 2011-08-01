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Korku Filmi The Invisible Man için Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:26 - Tarih: 10 Kasım 2019 - Yorum: 0

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The Invisible ManH.G. Wells'in ünlü eserinden uyarlanan, merakla beklenen korku filmi Görünmez Adam (The Invisible Man) için fragman paylaşıldı. Eşinden gördüğü şiddet ve taciz yüzünden boşanan Cecilia Kass'in, eşinin intihar ettiğine inanmayıp başkalarına onun yaşadığını fakat görünmez olduğunu kanıtlamaya çalışmasını konu edinen filmin başrolünde Elisabeth Moss yer alıyor.

Yönetmenlik koltuğunda Leigh Whannell'in oturduğu The Invisible Man, 28 Şubat 2020 tarihinde vizyondaki yerine alacak.

Film için paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

The Invisible Man Fragman İzle

The Invisible Man (Görünmez Adam) Fragman İzle

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