Korku Filmi The Invisible Man için Fragman Geldi

H.G. Wells'in ünlü eserinden uyarlanan, merakla beklenen korku filmi Görünmez Adam (The Invisible Man) için fragman paylaşıldı. Eşinden gördüğü şiddet ve taciz yüzünden boşanan Cecilia Kass'in, eşinin intihar ettiğine inanmayıp başkalarına onun yaşadığını fakat görünmez olduğunu kanıtlamaya çalışmasını konu edinen filmin başrolünde Elisabeth Moss yer alıyor.

Yönetmenlik koltuğunda Leigh Whannell'in oturduğu The Invisible Man, 28 Şubat 2020 tarihinde vizyondaki yerine alacak.

Film için paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

The Invisible Man (Görünmez Adam) Fragman İzle