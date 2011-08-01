Klavyede Üst Üste Artı Eksi İşareti (±) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Bilgisayarınızda Word, Not Defteri gibi uygulamalarda ya da farklı platformlarda üst üste artı eksi işareti yapmak isterseniz, kısayol ile basit bir şekilde yapabilirsiniz. Sizler için klavyede üst üste artı eksi işareti (sembolü) nasıl yapılır, gösterelim.

Klavyede Üst Üste Artı Eksi İşareti (Sembolü) Nasıl Yapılır?

Klavyede üst üste artı eksi ok işareti, matematiksel bir değerin tolerans payı olduğunu göstermek için kullanılır. Örneğin yaklaşık sonuçlar bulunduğunda sonuç 1000 ±3 ise, 3 fazlasına kadar (1001-1003) ya da eksiğine kadar (999-997) değişebileceği ifade edilir.

Üst üste artı eksi işareti için klavyede kısayol bulunmaktadır. İlk olarak basit olan kısayolu verdikten sonra klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden de anlatacağız.

İsterseniz yazı başlığındaki ya da içeriğindeki üst üste artı eksi işaretini kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Bilmeyenler için söyleyelim, kısayolu tuşlarken klavyedeki uzun olan boşluk tuşunun solundaki "Alt" tuşuna basılı tutun ve diğer rakamları sırayla tuşlayın. En son elinizi "Alt" tuşundan çekin ve sembolün çıktığını görün.

Klavyede üst üste artı eksi işareti için kısayol: "ALT + 241" veya "ALT + 0177" - İsterseniz ± işaretini kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

Klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden yapımı da şu şekilde;

Q klavyede ya da F klavyede üst üste artı eksi işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

" Yazı Tipi " bölümü önceden değiştirilmediyse " Arial " seçilidir. Değilse, lütfen seçin.

" bölümü önceden değiştirilmediyse " " seçilidir. Değilse, lütfen seçin. Sonrasında " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin ve " Unicode'a git " alanına üst üste artı eksi sembolü kodu olan " 00B1 " girin.

" kutusunu işaretleyin ve " " alanına kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde üst üste artık eksi simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Klavyede üst üste artı eksi işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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