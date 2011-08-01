Klavyede Tüm Yönler Ok İşaretleri (←↑→↓↖↗↘↙) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Bilgisayar kullanırken klavyede ok işaretleri (sembolleri) yapmayı düşünebilirsiniz. Bu yazımızda önceden işlediğimiz klavyede çapraz ok işareti ve klavyede sağ-sol-aşağı-yukarı ok işaretleri konularını birleştirerek, klavyede tüm yönler ok işaretleri nasıl yapılır, onu işleyeceğiz.

Klavyede Tüm Yönler Ok İşaretleri (Sembolleri) Nasıl Yapılır?

Klavyede ok işareti için "Alt" tuşuyla birlikte belirli rakamları girerek ok işaretlerini yapabileceğiniz kısayollar bulunmaktadır. Ancak bu kısayollar sadece sağ-sol-aşağı-yukarı yani doğu-batı-kuzey-güney ok işaretleri için yapılabilmektedir.

Diğer ara yönler (kuzey batı, kuzey doğu, güney batı, güney doğu) için ise kısayol bulunmamaktadır. İlk olarak düz yönler için kısayolları verdikten sonra klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden de hepsini anlatacağız.

İsterseniz direkt yazı başlığında ya da içerisinde yer alan ok işaretlerini kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Yön Okları (Ok İşaretleri) Kısayollar

Bilmeyenler için söyleyelim, aşağıdaki kısayolları tuşlarken "Alt" tuşuna basılı tutun ve diğer rakamları sırayla tuşlayın. En son elinizi "Alt" tuşundan çekin ve sembolün çıktığını görün.

Klavyede sağ (doğu yön) ok işareti için kısayol: " ALT + 26 " - İsterseniz → işaretini kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

için kısayol: " " - İsterseniz → işaretini kopyalayıp, kullanabilirsiniz. Klavyede sol (batı yön) ok işareti için kısayol: " ALT + 27 " - İsterseniz ← işaretini kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

için kısayol: " " - İsterseniz ← işaretini kopyalayıp, kullanabilirsiniz. Klavyede yukarı (kuzey yön) ok işareti için kısayol: " ALT + 24 " - İsterseniz ↑ işaretini kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

için kısayol: " " - İsterseniz ↑ işaretini kopyalayıp, kullanabilirsiniz. Klavyede aşağı (güney yön) ok işareti için kısayol: "ALT + 25" - İsterseniz ↓ işaretini kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

Ok işaretlerini yapmak bu kadar kolay. İsterseniz karakter eşlem tablosundan da nasıl yapılacağını gösterelim.

Bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

İlk olarak " Yazı Tipi " bölümünde " MS Gothic " fontunu seçin.

" bölümünde " " fontunu seçin. Sonrasında " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin ve " Unicode'a git " alanına aşağıdaki başlıklarda yer alan ilgili ok işareti kodunu yazın.

" kutusunu işaretleyin ve " " alanına aşağıdaki başlıklarda yer alan ilgili kodunu yazın. Sonrasında tablonun ilk hücresinde ok işaretleri çıkacaktır, istediğinize iki kere tıklayarak seçin .

En son olarak aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Aşağıdaki ilk kodu yazarsanız diğer ok işareti şekilleri de çıkacaktır. Diğer kodları bilgi olarak verdik. İlk koddan sonra diğerlerini de seçerek kullanabilirsiniz.

Klavyede Sol (Batı Yön) Ok İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede sol (batı yön) ok işareti için unicode karşılığı 2190. Ayrıca buradaki ← sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Sağ (Doğu Yön) Ok İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede sağ (doğu yön) ok işareti için unicode karşılığı 2192. Ayrıca buradaki → sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Yukarı (Kuzey Yön) Ok İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede yukarı (kuzey yön) ok işareti için unicode karşılığı 2191. Ayrıca buradaki ↑ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Aşağı (Güney Yön) Ok İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede aşağı (güney yön) ok işareti için unicode karşılığı 2193. Ayrıca buradaki ↓ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Kuzey Batı (Yukarı Sol Çapraz) Ok İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede kuzey batı yön ok işareti için unicode karşılığı 2196. Ayrıca buradaki ↖ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Kuzey Doğu (Yukarı Sağ Çapraz) Ok İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede kuzey doğu yön ok işareti için unicode karşılığı 2197. Ayrıca buradaki ↗ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Güney Doğu (Aşağı Sağ Çapraz) Ok İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede güney doğu yön ok işareti için unicode karşılığı 2198. Ayrıca buradaki ↘ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Güney Batı (Aşağı Sol Çapraz) Ok İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede güney batı yön ok işareti için unicode karşılığı 2199. Ayrıca buradaki ↙ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede tüm yönler ok işaretleri (sembolleri) nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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