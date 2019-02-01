Klavyede TL – Dolar – Euro İşareti Nasıl Yapılır?

Word-Excel projelerinizde, sosyal medya mesajlaşmalarınızda ya da farklı bir platformda klavyeden TL işareti (₺), dolar işareti ($) veya euro işareti (€) yapmak isteyebilirsiniz. Nasıl yapılır yazımızın bugünkü konusunda da sizlere klavyede tl işareti nasıl yapılır? ile birlikte dolar ve euro simgelerinin de nasıl yapılacağını anlatacağız. TL işareti yapmak, dolar ya da euro işareti klavye üzerinden basit bir tuş kombinasyonu ile yapabilirsiniz. İsterseniz nasıl yapılacağına geçelim.

AYRICA: Instagram’a Bilgisayardan Fotoğraf Yükleme Programsız Nasıl Yapılır?

Klavyede TL İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede tl işareti yapmak (₺) için Windows işletim sistemli bilgisayarınızda kısayol tuşu olarak “ AltGR + T ” ya da “ ALT + 0128 ” tuşlarına basabilirsiniz.

için Windows işletim sistemli bilgisayarınızda kısayol tuşu olarak “ ” ya da “ ” tuşlarına basabilirsiniz. Mac bilgisayarlarında ise “Alt+T” tuşlarına beraber basarak, ₺ (TL) simgesini yapabilirsiniz.

Klavyede Dolar İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede dolar işareti yapmak ($) için kısayol tuşu olarak “AltGR + 4” tuşlarına basabilirsiniz.

Klavyede Euro İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede euro işareti yapmak (€) için kısayol tuşu olarak “AltGR + E” tuşlarına basabilirsiniz.

Klavyede TL – dolar – euro işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basit. Sorularınız olursa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.. Ayrıca klavyedeki farklı semboller için aşağıdaki diğer yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

İlgili Diğer Yazılar