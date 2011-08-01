"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Bilgisayarınızda çeşitli programları kullanırken ya da sosyal medya gibi farklı platformlar içerisindeyken klavyede ticari marka işareti yapmak isteyebilirsiniz. Kısayolu olduğu için oldukça basit bir şekilde yapabilirsiniz. Sizler için "klavyede tm işareti nasıl yapılır," onu gösterelim.

TM işareti, klavye üzerinden basit bir tuş kombinasyonu ile yapılabilir. Kısayolunu gösterdikten sonra karakter eşlem tablosu üzerinden de nasıl yapıldığını anlatacağız.

Klavyede Ticari Marka TM İşareti Nasıl Yapılır? Kısayol

Klavyede tm işareti için "Alt" tuşuyla birlikte belirli rakamları girerek yapabileceğiniz kısayollar bulunmaktadır. İsterseniz direkt yazı başlığındaki ya da içeriğindeki işaretleri kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Kısayol yapımını bilmeyenler için belirtelim. Aşağıdaki kısayolu tuşlarken "Alt" tuşuna basılı tutun ve diğer rakamları sırayla tuşlayın. En son elinizi "Alt" tuşundan çekin ve sembolün çıktığını görün.

Klavyede tm işareti için kısayol: "ALT + 0153" - İsterseniz ™ işaretini kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

Karakter eşlem tablosundan da nasıl yapılacağını incelemek için yazımızı okumaya devam edin.

Klavyede TM İşareti Nasıl Yapılır?

F klavyede ya da Q klavyede tm işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

" Yazı Tipi " bölümünde " Arial " fontunu seçin.

" bölümünde " " fontunu seçin. " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin ve " Unicode'a git " alanına tm işareti kodunu " 2122 " yazın.

" kutusunu işaretleyin ve " " alanına tm işareti kodunu " " yazın. Sonrasında tablonun ilk hücresinde tm sembolü çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Klavyede ticari marka tm işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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