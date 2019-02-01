Klavyede Sonsuzluk İşareti Nasıl Yapılır?

Bazen internet sitelerinde yazınız içerisine ya da yorum atarken veya da sosyal medya hesaplarınızda yan yatmış sekiz olarak da ifade edilen sonsuzluk işareti (∞) yapmak isteyebilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizler için klavyeden sonsuzluk işareti nasıl yapılır? onu göstereceğiz. Oldukça basit olan bu işareti 2 farklı yol ile yapabilirsiniz. Bazen ilk kısayol seçeneği çalışmazsa, ikinci yol ile herkes basit şekilde yapabilir. Klavyeden sonsuz işareti yapmak için kısayol tuşu olan “ALT + 8734” tuşlarına basabilirsiniz. Ancak bazen sonsuzluk işareti yerine ▲ işareti çıkabilir. Böyle zamanlarda ikinci yol ile basitçe sonsuz işareti çıkarabilirsiniz.

1.) Kısayol tuşları: ALT + 8734 = ∞

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2.) İkinci yolda bilgisayarınızın arama yerine “Karakter Eşlem” yazın. Veya da Başlat + Çalıştır (Kısayol: Windows + R tuşu) sekmesinde “charmap” yazarak onaylayın. İki işlem de aynı pencereyi açacaktır.

Açılan sayfada yukarıdaki görselde görüldüğü gibi ilk olarak “Gelişmiş görünüm” kısmını işaretleyin ve ikinci kısımda “221E” kodunu girip enter tuşuna basın. Üçüncü olarak yukarda çıkan sonsuz işaretine iki kere tıklayın ve Kopyala butonuna basın. Artık sonsuz işareti kullanmanız gereken yerde yapıştır (Ctrl + V) yaparak kullanabilirsiniz.

Klavyede sonsuz işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basit. Aklınıza takılan bir soru olursa aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.