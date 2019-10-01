Klavyede Satranç İşaretleri (♚♛♜♝♞♟) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Bilgisayarda vakit geçirirken, klavyede satranç sembolleri yapmak isteyebilirsiniz. Başka kullanıcılar da istiyor ki, internet üzerinden "klavyede satranç işaretleri nasıl yapılır?" sorusu aratılıyor. Biz de, bu yazımızda klavyede satranç taşları şekilleri nasıl yapılıyor, onu göstereceğiz.

Klavyede Satranç İşaretleri (Sembolleri) Nasıl Yapılır?

Bilgisayar kullanırken Word, Not Defteri veya sosyal medya kullanımlarında ya da farklı mecralarda satranç işaretleri (sembolleri) yapmayı düşünürseniz, işlem çok basit.

Bu işlemleri bilgisayardaki karakter eşlem tablosu üzerinden yapacağız. Veyahut, direkt yazımızda yer alan satranç simgeleri kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Ardından yukarıdaki gibi öncelikle " Yazı Tipi " kısmında yazı fontunu " MS Gothic " olarak ayarlayın.

" kısmında yazı fontunu " " olarak ayarlayın. " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin. ve " Unicode'a git " alanına aşağıdaki başlıklarda yer alan ilgili satranç işaretinin kodunu yazın.

" kutusunu işaretleyin. ve " " alanına aşağıdaki başlıklarda yer alan ilgili kodunu yazın. Sonrasında tablonun ilk hücresinde beyaz ya da siyah renkli satranç işaretleri çıkacaktır, onu iki kere tıklayarak seçin.

Son olarak da 4. kısımdaki "Kopyala" butonu aktif olacak, ona tıklayarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırarak kullanın.

İstediğiniz satranç sembolü için aşağıdaki başlıklarda yer alan unicode karşılığını alıp karakter eşlem penceresinde kullanabilirsiniz. Ya da pratik bir şekilde kopyalayarak kullanmanız için ilgili sembolü koyduk. Oradan kopyalayıp, istediğiniz yerde yapıştırabilirsiniz.

Ayrıca belirtelim, aşağıdaki ilk kodu yazarsanız tüm satranç işaretleri çıkacaktır. Diğer kodları bilgi olarak verdik. ilk koddan sonra diğerlerini de seçerek kullanabilirsiniz.

Klavyede Beyaz Şah İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede beyaz şah işareti için unicode karşılığı 2654. Ayrıca buradaki ♔ işaretini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Beyaz Vezir İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede beyaz vezir işareti için unicode karşılığı 2655. Ayrıca buradaki ♕ simgesini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Beyaz Kale İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede beyaz kale işareti için unicode karşılığı 2656. Ayrıca buradaki ♖ simgesini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Beyaz Fil İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede beyaz fil işareti için unicode karşılığı 2657. Ayrıca buradaki ♗ işaretini kopyalayarak alabilirsiniz.

Klavyede Beyaz At İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede beyaz at işareti için unicode karşılığı 2658. Ayrıca buradaki ♘ sembolünü kopyalayarak alabilirsiniz.

Klavyede Beyaz Piyon İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede beyaz piyon işareti için unicode karşılığı 2659. Ayrıca buradaki ♙ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Siyah Şah İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede siyah şah işareti için unicode karşılığı 265A. Ayrıca buradaki ♚ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Siyah Vezir İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede siyah vezir işareti için unicode karşılığı 265B. Ayrıca buradaki ♛ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Siyah Kale İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede siyah kale işareti için unicode karşılığı 265C. Ayrıca buradaki ♜ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Siyah Fil İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede siyah fil işareti için unicode karşılığı 265D. Ayrıca buradaki ♝ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Siyah At İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede siyah at işareti için unicode karşılığı 265E. Ayrıca buradaki ♞ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Siyah Piyon İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede siyah piyon işareti için unicode karşılığı 265F. Ayrıca buradaki ♟ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede satranç işaretleri (sembolleri) nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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