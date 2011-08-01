"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Bilgisayarınızda Word, Not Defteri gibi uygulamaları kullanırken ya da sosyal medya gibi farklı platformlarda klavyede olmayan farklı süslü ayraçlar yapmak isterseniz, karakter eşlem tablosu üzerinden basitçe yapabilirsiniz. Sizler için klavyede olmayan süslü ayraç işareti (sembolü) nasıl yapılır, gösterelim.

Klavyede Olmayan ﴾Süslü Ayraçlar﴿ Nasıl Yapılır?

Klavyede olmayan farklı süslü ayraç işareti için bir kısayol bulunmadığından karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz yazı başlığındaki ya da içeriğindeki klavyede olmayan süslü ayraçlar işaretini kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Q klavyede ya da F klavyede farklı süslü ayraç işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

" Yazı Tipi " bölümü önceden değiştirilmediyse standart olarak " Arial " seçilidir. Değilse, lütfen seçin.

" bölümü önceden değiştirilmediyse standart olarak " " seçilidir. Değilse, lütfen seçin. Sonrasında " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin ve " Unicode'a git " alanına klavyede olmayan süslü ayraç kodu olan " FD3E " girin.

" kutusunu işaretleyin ve " " alanına kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde süslü ayraçlar simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Klavyede olmayan farklı süslü ayraçlar işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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