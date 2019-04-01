Klavyede Ohm İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayarda Ohm İşareti Ω

Bilgisayarda ohm işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabını merak ediyorsanız, sizin için göstermeye hazırız. Elektrik akımına iletkenin gösterdiği direncin sembolü olan ohm işareti (Ω), basit bir şekilde yapılabilir. İstediğiniz yerde klavyede ohm işareti yapmak için karakter eşlem tablosunu kullanabilirsiniz. İsterseniz bilgisayarda ohm işareti yapmanın adımlarına geçelim.

Klavyede Ohm İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyeden ohm işareti için bilgisayarda arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazarak, enter tuşuna basabilirsiniz.

Görseldeki gibi daha sonra "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin. Karakter eşlem tablosunu daha önce kullandıysanız, sonraki açışlarınızda gelişmiş görünüm kısmı işaretli olarak kalacaktır.

"Unicode'a git" alanına da ohm işaretinin kodu olan "2126" yazın.

Sonrasında 3. kısımdaki ohm işaretini iki kere tıklayın ve seçin.

En son 4. kısımdaki "Kopyala" butonuna tıklayın ve istediğiniz yerde yapıştır yaparak kullanın.

Klavyede ohm işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekildedir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere sorabilirsiniz. Aşağıdaki linkler üzerinden ilgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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