Klavyede Nota İşaretleri (♩♪♫♬♭♮♯) Nasıl Yapılır? Müzik Notası Yapımı

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. İnternet üzerinden aramalara bakılırsa, bilgisayarda vakit geçirirken, klavyede müzik notaları işaretleri yapmak isteyenler oldukça çok. Öyle ki, "klavyede nota işaretleri nasıl yapılır?" şeklinde aramalar yapılıyor. Biz de, bu yazımızda müzikle ilgilenenler için klavyede müzik notası işaretleri (sembolleri) nasıl yapılıyor, onu göstereceğiz.

Klavyede Nota İşaretleri (Sembolleri) Nasıl Yapılır?

Bilgisayar kullanırken müzikle ilgilenmeyen kullanıcılar başka bir şey için Word, Not Defteri veya sosyal medya kullanımlarında ya da farklı mecralarda nota işaretleri (sembolleri) yapmayı düşünebilir, ya da müzikle ilgilenenler kullandıkları müzik notası için klavyede yapımı nasıl oluyor araştırabilir. Bunları basit bir şekilde yapabilirsiniz.

Müzik notası (dörtlük nota, sekizlik nota, kirişli sekizlik nota, kirişli on altılık nota, bemol, naturel, diyez) işaretleri için bir kısayol bulunmadığı için bunları karakter eşlem tablosu üzerinden yapacağız. Ayrıca isterseniz direkt yazımızda yer alan nota simgeleri kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

" Yazı Tipi " bölümünde " MS Gothic " fontunun seçili olduğundan emin olun ve " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin.

" bölümünde " " fontunun seçili olduğundan emin olun ve " " kutusunu işaretleyin. Ardından " Unicode'a git " alanına aşağıdaki başlıklarda yer alan ilgili müzik notası işareti kodunu yazın.

" alanına aşağıdaki başlıklarda yer alan ilgili kodunu yazın. Sonrasında tablonun ilk hücresinde nota işaretleri çıkacaktır, onu iki kere tıklayarak seçin.

Son olarak da aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

İstediğiniz nota simgeleri için aşağıdaki başlıklarda yer alan unicode karşılığını alıp karakter eşlem penceresinde kullanabilirsiniz. Ya da pratik bir şekilde kopyalayarak kullanmanız için ilgili sembolü koyduk. Oradan kopyalayıp, yapıştırabilirsiniz.

Ayrıca belirtelim, aşağıdaki ilk kodu yazarsanız tüm müzik nota işaretleri çıkacaktır. Diğer kodları bilgi olarak verdik. ilk koddan sonra diğerlerini de seçerek kullanabilirsiniz.

Klavyede Müzikte Dörtlük Nota İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede dörtlük nota işareti için unicode karşılığı 2669. Ayrıca buradaki ♩ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Müzikte Sekizlik Nota İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede sekizlik nota işareti için unicode karşılığı 266A. Ayrıca buradaki ♪ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Müzikte Kirişli Sekizlik Nota İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede kirişli sekizlik nota işareti için unicode karşılığı 266B. Ayrıca buradaki ♫ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Müzikte Kirişli On Altılık Nota İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede kirişli on altılık nota işareti için unicode karşılığı 266C. Ayrıca buradaki ♬ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Müzikte Bemol İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede bemol işareti için unicode karşılığı 266D. Ayrıca buradaki ♭ işaretini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Müzikte Naturel İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede müzikte naturel işareti için unicode karşılığı 266E. Ayrıca buradaki ♮ simgesini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Müzikte Diyez İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede müzikte diyez işareti için unicode karşılığı 266F. Ayrıca buradaki ♯ simgesini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Tanımlar:

Nota Nedir? - Seslerin incelik, kalınlıkları ile sürelerini gösteren işaretlere nota denir.

Dörtlük Nota Nedir? - İkilik notanın yarısına ¼'lük, yani dörtlük nota denir.

Sekizlik Nota Nedir? - Dörtlük notanın yarısına 1/8'lik yani sekizlik nota denir.

On Altılık Nota Nedir? - Sekizlik notanın yarısına 1/16'lık yani on altılık nota denir.

Müzikte Bemol Nedir? - Müzikte bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını gösteren nota işaretine bemol denir.

Müzikte Diyez Nedir? - Müzikte bir sesin, bir notanın yarım ton inceltileceğini gösteren nota işaretine diyez denir. Do diyez, fa diyez vb.

Müzikte Naturel Nedir? - Notalarda Bemol ve Diyez kullanılarak değiştirilen seslerin eski haline getirilerek kullanılmasına müzikte naturel denir.

Klavyede nota işaretleri (sembolleri) nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Klavyede müzik notası yapımı hakkında herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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