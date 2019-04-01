Klavyede metrekare işareti (m²), office programlarında iş ile ilgili yazılar hazırlarken ya da dersler için gerekli olabileceği gibi günlük olarak da mesajlaşmalarda kullanılabilir. Hazır bir şekilde klavye üzerinde bulunmadığından dolayı kullanıcılar, "klavyede metrekare işareti nasıl yapılır?" şeklinde sorular sorabilir ve araştırabilir. Aslında kısayol tuş kombinasyonunu bilince, klavyede metrekare işareti yapma oldukça kolaydır.

Klavyede Metrekare İşareti Nasıl Yapılır?

Kilometrekare (km²) ya da metrekare (m²) işareti yapmak için kısaltmayı yazdıktan sonra üstündeki "2" rakamını koymak için gerekli kısayol " Alt + 0178 " tuş kombinasyonudur. Alt tuşuna basılı tutun ve ardından sayılara teker teker basın. En sonunda Alt tuşundan parmağınızı çekince sembol çıkacaktır.

Ayrıca bilgi olarak tüm karakterlerin yer aldığı yerden nasıl olduğunu gösterelim. Klavyeden metrekare işareti için öncelikle bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Daha sonra yukarıdaki görselde yer alan sıraya göre öncelikle "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin.

Ardından 2. kısma yani "Unicode'a git" alanına alfa işaretinin kodu olan "00B2" yazın.

3. kısımdaki metrekare işaretini iki kere tıklayın ve seçin.

Son olarak da 4. kısımdaki "Kopyala" butonuna tıklayın ve istediğiniz yerde yapıştır yaparak kullanın.

Klavyede metrekare işareti nasıl yapılır? sorularının cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorun yaşarsanız, aşağıdaki yorum alanından probleminizi yazıp bizlere sorabilirsiniz. Ayrıca klavyeden farklı ilgili semboller için aşağıdaki diğer yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

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