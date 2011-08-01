Klavyede Kesişim (∩) ve Birleşim (∪) İşareti Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Matematiksel işaretlerden kesişim ve birleşim işareti, bilgisayardayken bir yerlerde kullanılma ihtiyacı hissedilebilir. Öyle oluyor ki, internet üzerinden "klavyede kesişim işareti nasıl yapılır?" ya da "klavyede birleşim işareti nasıl yapılır?" şeklinde aramalar yapılıyor. Bu matematiksel işaretlerin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız, sizin için hazırladığımız bu yazımızdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Q klavyede ya da F klavyede kesişim işareti ya da birleşim işareti yapmak için iki farklı yol vardır. Bunlardan biri bilgisayarlarımızdaki karakter eşlem tablosundan ya da şekli direkt olarak kopyalamak ve istenilen yerde yapıştırmak.

Klavyede Kesişim İşareti (∩) Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda klavyede kesişim işareti yapmak için öncelikle karakter eşlem tablosundan nasıl alınacağını anlatalım. İsterseniz de aşağıdan direkt olarak kopyalayarak, istediğiniz yerde yapıştırabilirsiniz.

Bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve karakter eşlemi açın. Veyahut, "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Sonrasında ise yukarıdaki görselde yer aldığı gibi öncelikle yazı fontunuzu " MS Gothic " olarak ayarlayın.

" olarak ayarlayın. Ardından " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin. ve "Unicode'a git" alanına kesişim işareti kodu olan " 2229 " yazın.

" kutusunu işaretleyin. ve "Unicode'a git" alanına kesişim işareti kodu olan " " yazın. Kod yazıldığı anda tablonun ilk hücresinde kesişim işareti çıkacaktır. İşarete çift tıklayarak seçin, son adım olan "Kopyala" butonu aktif olacak, ona tıklayarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Dilerseniz, ikinci yöntem olarak bunlarla uğraşmadan klavyede kesişim işareti yapmak için aşağıdan kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

Klavyede Kesişim İşareti Kopyala - Yapıştır ------ ∩

Klavyede Birleşim (∪) İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda klavyede birleşim işareti, yukarıdaki tabloda kesişim işaretinin yanında görülmektedir. Aynı şekilde tabloda kesişim işaretinin yanındaki birleşim işaretine çift tıklayarak seçebilir ve kopyalayabilirsiniz.

Ayrıca direkt olarak kendi kodunu vermek gerekirse, "Unicode'a git" alanına birleşim işareti kodu olan "222A" yazabilirsiniz. Ya da direkt aşağıda size verdiğimiz birleşim işaretini kopyalayabilirsiniz.

Klavyede Birleşim İşareti Kopyala - Yapıştır ------ ∪

Bu yazımızda klavyede kesişim işareti nasıl yapılır? ve klavyede birleşim işareti nasıl yapılır? sorularına yanıt verdik. Bilgisayarda kesişim ve birleşim işareti hakkında herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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