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Klavyede Kalp İşareti Nasıl Yapılır? Öğreniyoruz!

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:41 - Tarih: 31 Ocak 2019 - Yorum: 0
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Klavyede Kalp İşareti Nasıl Yapılır? Öğreniyoruz!Sosyal ağlarda, forum sitelerinde veya blog sitemizde zaman zaman kalp işareti koymak isteriz. Belki sevgimizi dile getirmek için, belki de konu ile ilgisi olduğu için… Peki klavyede kalp işareti nasıl yapılır? Bu oldukça kolay bir işlemdir. Klavyede aynı anda ALT + 3 tuş kombinasyonu ile siz de kalp işareti çıkarabilirsiniz. Böylelikle blogunuzda, sitenizde veya sosyal medya hesabınızda kalp işareti ekleyebilirsiniz. Örnek bir kalp işareti ise hemen aşağıdadır.

ALT + 3 = ♥

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