Klavyede İskambil Kağıdı İşaretleri (♠♣♥♦) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Bilgisayarda vakit geçirirken, klavyede iskambil işaretleri yapmak isteyebilirsiniz. İnternet üzerinden de "klavyede iskambil kağıdı işaretleri nasıl yapılır?" şeklinde aramalar yapılıyor. Biz de, bu yazımızda klavyede iskambil işaretleri (sembolleri) nasıl yapılıyor, onu göstereceğiz.

Klavyede İskambil Kağıdı İşaretleri (Sembolleri) Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızdayken Word, Not Defteri veya sosyal medya kullanımlarında ya da farklı mecralarda iskambil işaretleri (sembolleri) yapmayı düşünürseniz, basit bir şekilde yapabilirsiniz.

İskambil işaretleri için bir kısayol bulunmadığı için bunları karakter eşlem tablosu üzerinden yapacağız. Ayrıca isterseniz direkt yazımızda yer alan iskambil simgeleri (maça, sinek, kupa, karo) kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Daha sonra " Yazı Tipi " kısmında yazı fontunu " MS Gothic " olarak ayarlayın ve " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin.

" kısmında yazı fontunu " " olarak ayarlayın ve " " kutusunu işaretleyin. Ardından " Unicode'a git " alanına aşağıdaki başlıklarda yer alan ilgili iskambil kağıdı işaretinin kodunu yazın.

" alanına aşağıdaki başlıklarda yer alan ilgili kodunu yazın. Sonrasında tablonun ilk hücresinde beyaz ya da siyah renkli iskambil işaretleri çıkacaktır, onu iki kere tıklayarak seçin.

Son olarak da aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

İstediğiniz iskambil işaretleri için aşağıdaki başlıklarda yer alan unicode karşılığını alıp karakter eşlem penceresinde kullanabilirsiniz. Ya da pratik bir şekilde kopyalayarak kullanmanız için ilgili sembolü koyduk. Oradan kopyalayıp, yapıştırabilirsiniz.

Ayrıca belirtelim, aşağıdaki ilk kodu yazarsanız tüm iskambil işaretleri çıkacaktır. Diğer kodları bilgi olarak verdik. ilk koddan sonra diğerlerini de seçerek kullanabilirsiniz.

Klavyede Siyah Maça İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede siyah maça işareti için unicode karşılığı 2660. Ayrıca buradaki ♠ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Siyah Sinek İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede siyah sinek işareti için unicode karşılığı 2663. Ayrıca buradaki ♣ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Siyah Kupa İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede siyah kupa işareti için unicode karşılığı 2665. Ayrıca buradaki ♥ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Siyah Karo İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede siyah karo işareti için unicode karşılığı 2666. Ayrıca buradaki ♦ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Beyaz Maça İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede beyaz maça işareti için unicode karşılığı 2664. Ayrıca buradaki ♤ işaretini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Beyaz Sinek İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede beyaz sinek işareti için unicode karşılığı 2667. Ayrıca buradaki ♧ simgesini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Beyaz Kupa İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede beyaz kupa işareti için unicode karşılığı 2661. Ayrıca buradaki ♡ simgesini kopyalayarak, alabilirsiniz.

Klavyede Beyaz Karo İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede beyaz karo işareti için unicode karşılığı 2662. Ayrıca buradaki ♢ işaretini kopyalayarak alabilirsiniz.

Klavyede iskambil kağıdı işaretleri (sembolleri) nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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