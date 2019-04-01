Klavyede "Et" İşareti @ Nasıl Yapılır? Bilgisayarda Email İşareti

Sosyal medya üzerinden mesajlaşmalarda ya da sitelerin kayıt bölümlerindeyken klavyede et işareti (@) yapmanız gerekebilir. "Bilgisayarda mail işareti nasıl yapılır?" şeklinde de soru sorulabiliyor. Oldukça basit bir şekilde kısayol tuşu kullanılarak, klavyede mail işareti bir diğer adıyla et işareti yapabilirsiniz. İsterseniz anlatımına geçelim.

Klavyede Et İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayarda Mail İşareti

Et (Mail) işareti yapmak için gerekli kısayol, " Alt gr + Q " tuşlarına birlikte basmaktır. Boşluk çubuğunun sağında yer alan "Alt gr" tuşuna basılı tutun ve ardından harf sıralamasının ilki (Tab tuşunun sağındaki) olan "Q" tuşuna bastığınız an et işareti çıkacaktır.

Ayrıca o kadar gerekli olmasa bile karakter eşlem tablosu üzerinden nasıl yapıldığını da öğretelim. Bilgisayarda mail işareti yapmak gerektiğinde gerekli kısayol tuşlarında bozukluk olursa bu yolu kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yukarıdaki görselde yer aldığı gibi öncelikle "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin.

Ardından "Unicode'a git" alanına et işaretinin (karakter eşleme göre kuyruklu a) kodu olan "0040" yazın.

Sonrasında 3. kısımdaki et işaretine iki kere tıklayın ve seçin.

4. kısımdaki "Kopyala" butonuna tıklayın ve istediğiniz yerde yapıştır yaparak kullanın.

Klavyede et işareti (mail işareti) nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basit. Kısayol yapımının yanı sıra tuşlar bozulursa diye diğer yöntemini de gösterdik. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından sorabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

İlgili Diğer Yazılar