Klavyede Döndürülmüş Ters F Harfi (ⅎ) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Bilgisayarınızda çeşitli işlemler yaparken ya da farklı platformlarda etkileşim içerisinde klavyede ters f harfi yapmak isteyebilirsiniz. Sizler için klavyede ters f işareti (sembolü) nasıl yapılır, gösterelim.

Klavyede Döndürülmüş Ters F Nasıl Yapılır?

Klavyede küçük ters f harfi yapmak için bir kısayol bulunmadığından karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız.

İsterseniz yazı başlığındaki ters c işaretini kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

F klavyede ya da Q klavyede ters f işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

" Yazı Tipi " bölümünde " Arial " seçin.

" bölümünde " " seçin. " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin ve " Unicode'a git " alanına klavyede küçük ters f işareti kodu olan " 214E " girin.

" kutusunu işaretleyin ve " " alanına kodu olan " " girin. Tablonun ilk hücresinde ters f simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Klavyede döndürülmüş ters f nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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