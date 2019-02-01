Yaptığınız işlerde ya da sosyal medya üzerinden mesajlarınızda klavyeden derece işareti (°) kullanmak isteyebilirsiniz. Bizler de nasıl yapılır yazımız için sizlere klavyede derece işareti nasıl yapılır? onu anlatacağız. Derece işareti yapmak oldukça basit bir işlem. Bunun için klavyede kısayol tuş kombinasyonunu kullanarak ya da “Karakter Eşlem” penceresi üzerinden hızlıca yapabilirsiniz. İsterseniz iki yolla da nasıl yapılacağına geçelim.

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Klavyede Derece İşareti Nasıl Yapılır?

1.) Klavyede derece işareti yapmak için kısayol tuşu “ALT + 0176” ya da “ALT + 248” tuşlarına basmaktır. Bu tuş kombinasyonu ile basit ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

2.) İkinci yol olarak bilgisayarınızda arama bölümüne “karakter eşlem” yazın ve ilgili pencereyi açın.

Görseldeki gibi öncelikle “Gelişmiş görünüm”ü işaretleyin.

Daha sonra 2. kısımdaki “Unicode’a git” alanına derece işaretinin kodu olan “00B0” yazın.

Kodu yazdıktan sonra yukarıda çıkan derece işaretine iki kere tıklayın ve seçin.

En son olarak 4. kısımdaki “Kopyala” butonuna tıklayın ve istediğiniz yerde yapıştırarak kullanın.

Klavyede derece işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekildedir. Sorun yaşarsanız, aşağıdaki yorum alanından bizlere sorabilirsiniz. Ayrıca klavyedeki farklı semboller için aşağıdaki diğer yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

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