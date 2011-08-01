"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Bilgisayarınızda Word-Excel vb. programlar ile çeşitli işlemler yaparken ya da sosyal medya gibi farklı platformlarda etkileşimdeyken klavyede cent işareti, sterlin işareti veya yen işareti yapmak isteyebilirsiniz. Daha önceden "klavyede TL - Dolar - Euro işareti nasıl yapılır?" içeriğimizi hazırlamıştık. Şimdi de sizler için "klavyede cent - sterlin - yen işareti nasıl yapılır?", onu gösterelim.

Cent, sterlin ya da yen işareti klavye üzerinden basit bir tuş kombinasyonu ile yapabilirsiniz. Öncelikle kısayollarını anlatalım, daha sonra karakter eşlem tablosu üzerinden de nasıl yapıldığını gösterelim.

Klavyede Cent - Sterlin - Yen İşareti Nasıl Yapılır? Kısayol

Klavyede cent - sterlin ya da yen para birimi işareti için "Alt" tuşuyla birlikte belirli rakamları girerek yapabileceğiniz kısayollar bulunmaktadır.

İsterseniz direkt yazı başlığındaki ya da içeriğindeki işaretleri kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Bilmeyenler için belirtmek gerekirse, aşağıdaki kısayolları tuşlarken "Alt" tuşuna basılı tutun ve diğer rakamları sırayla tuşlayın. En son elinizi "Alt" tuşundan çekin ve sembolün çıktığını görün.

Klavyede Cent para birimi işareti için kısayol: "ALT + 0162" - İsterseniz ¢ işaretini kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

Klavyede Sterlin para birimi işareti için kısayol: "ALT + 0163" - İsterseniz £ işaretini kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

Klavyede Yen para birimi işareti için kısayol: "ALT + 0165" - İsterseniz ¥ işaretini kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

Kısayollar ile cent, sterlin ve yen para birimi işaretlerini yapmak bu kadar kolay. İsterseniz karakter eşlem tablosundan da nasıl yapılacağını gösterelim.

Klavyede Cent - Sterlin - Yen İşareti Nasıl Yapılır?

F klavyede ya da Q klavyede cent - sterlin - yen işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

" Yazı Tipi " bölümünde " Arial " fontunun seçili olduğundan emin olun.

" bölümünde " " fontunun seçili olduğundan emin olun. " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin ve " Unicode'a git " alanına aşağıdaki başlıklarda yer alan ilgili işaretin kodunu yazın.

" kutusunu işaretleyin ve " " alanına aşağıdaki başlıklarda yer alan ilgili işaretin kodunu yazın. Koda göre tablonun ilk hücresinde ilgili para birimi işaretleri çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Klavyede Cent Para Birimi İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede cent para birimi işareti için unicode karşılığı 00A2.

Klavyede Sterlin Para Birimi İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede sterlin para birimi işareti için unicode karşılığı 00A3.

Klavyede Yen Para Birimi İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede yen para birimi işareti için unicode karşılığı 00A5.

Klavyede cent - sterlin - yen para birimi işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

İlgili Diğer Yazılar