Klavyede boş küme işareti nasıl yapılır? sorusu araştırıldığı için bu yazımızı hazırlamak istedik. Sosyal medya, not defteri ya da Word dosyalarında boş küme işareti (Ø) yapmak isteyebilirsiniz. Bilgisayarda klavyede boş küme işareti yapmak için kendine ait bir tuş olmadığından ASCII kod tablosundaki karşılığı yapılarak ya da karakter eşlem programı kullanılarak yapılır. Oldukça basit olan anlatıma geçelim.

Klavyede Boş Küme İşareti Nasıl Yapılır?

Boş küme işareti yapmak için gerekli kısayol, " Alt + 157 " veya " Alt + 0216 " tuşlarına birlikte basmaktır. Alt tuşuna basılı tutun ve ardından sayılara teker teker basın. En son elinizi çektikten sonra sembolün oluştuğunu görebilirsiniz.

Ayrıca karakter eşlem tablosu üzerinden nasıl yapıldığı bilgisini de verelim. Klavyeden boş küme işareti için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Devamında ise yukarıdaki görselde yer aldığı gibi öncelikle "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin.

Ardından "Unicode'a git" alanına boş küme işaretinin kodu olan "00D8" yazın.

Sonrasında 3. kısımdaki boş küme işaretini iki kere tıklayın ve seçin.

Son olarak da 4. kısımdaki "Kopyala" butonuna tıklayın ve istediğiniz yerde yapıştır yaparak kullanın.

Klavyede boş küme işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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