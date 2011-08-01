Klavyede Bitcoin İşareti (₿) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Kripto para borsasıyla ilgileniyorsanız ya da borsada olmasanız bile bitcoin hakkında bilginiz varsa, bilgisayar kullanırken sosyal medya üzerinden ya da çeşitli platformlarda bitcoin işareti yapmak isteyebilirsiniz. Biz de sizler için klavyede bitcoin işareti (sembolü) nasıl yapılır, onu göstereceğiz.

Klavyede Bitcoin İşareti (Sembolü) Nasıl Yapılır?

Klavyede bitcoin işareti için herhangi bir kısayol tuşu olmadığı için klavyede olmayan özel sembollerin bulunduğu karakter eşlem tablosu üzerinden yapımını anlatacağız.

İsterseniz direkt olarak yazı içerisindeki bitcoin işareti kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Q klavyede ya da F klavyede bitcoin işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

" Yazı Tipi " bölümü önceden değiştirilmediyse " Arial " seçilidir. Değilse, lütfen seçin.

" bölümü önceden değiştirilmediyse " " seçilidir. Değilse, lütfen seçin. Sonrasında " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin ve " Unicode'a git " alanına bitcoin sembolü kodu olan "20BF" girin.

" kutusunu işaretleyin ve " " alanına kodu olan "20BF" girin. Sonrasında tablonun ilk hücresinde bitcoin simgesi çıkacaktır, iki kere tıklayarak seçin ve aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Dilerseniz, ikinci yöntem olarak bunlarla uğraşmadan klavyede bitcoin işareti (simgesi) yapmak için aşağıdan kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

Klavyede Bitcoin İşareti Kopyala - Yapıştır ------ ₿

Klavyede bitcoin işareti (sembolü) nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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