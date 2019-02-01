Windows Office programlarını kullanırken ya da internet üzerinde klavyeden binde işareti (‰) yapmak isteyebilirsiniz. Biz bugünkü nasıl yapılır yazımız için sizlere klavyede binde işareti nasıl yapılır? onu göstereceğiz. Binde işareti yapmak oldukça basit bir işlem. Bunun için iki yöntem deneyebilirsiniz. Birincisi kısayol tuşu olmazsa, “Karakter Eşlem” penceresi üzerinden hızlıca yapabilirsiniz. İsterseniz nasıl olduğuna geçelim.

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Klavyede Binde İşareti Nasıl Yapılır?

1.) Klavyede binde işareti yapmak için kısayol tuşu “ALT + 0137” tuşlarına basmaktır. Bilmeyenler için söyleyelim, Alt tuşuna basılı tuttuktan sonra diğer rakamlara sırasıyla basmanız ve en son ALT tuşundan elinizi çekmeniz yeterlidir.

2.) İkinci yol olarak bilgisayarınızda arama bölümüne “karakter eşlem” yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da “Başlat – Çalıştır” menüsüne “charmap” yazın ve enter yapın.

Yukarıdaki görselde yer alan sıraya göre öncelikle “Gelişmiş görünüm”ü işaretleyin.

Ardından 2. kısımdaki “Unicode’a git” alanına binde işaretinin kodu olan “2030” yazın.

3. kısımdaki binde işaretine iki kere tıklayın ve seçin.

Son olarak da 4. kısımdaki “Kopyala” butonuna tıklayın ve istediğiniz yerde yapıştırarak kullanın.

Klavyede binde işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekildedir. Daha basit olması açısından kullanacağınız yerde ilk maddedeki kısayol tuşu ile basitçe yapabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşarsanız, aşağıdaki yorum alanından probleminizi yazıp bizlere sorabilirsiniz. Ayrıca klavyedeki farklı semboller için aşağıdaki diğer yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

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