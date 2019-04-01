"Klavyede Arapça Allah nasıl yazılır?" merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Klavye üzerinde bazı sembolleri "Shift, Alt gr ya da Alt" tuşlarını kullanarak yapabildiğimiz gibi klavyede yer almayan bazı sembolleri de ascii kod tablosu ya da karakter eşlem tablosu üzerinden yapabilmekteyiz. Klavyede Allah yazısı (ﷲ), karakter eşlem tablosu üzerinden basitçe yapılabilmektedir. İsterseniz nasıl yapıldığına geçelim.

Klavyede Arapça Allah Nasıl Yazılır?

Klavyede Arapça Allah yazısı (ﷲ) yazmak için öncelikle bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Açılan ekranda üstteki görselde de görüldüğü üzere öncelikle "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin.

Ardından 2. kısımdaki "Unicode'a git" alanına metreküp işaretinin kodu olan " FDF2 " yazın.

3. kısımdaki "Arapça Allah" işaretini iki kere tıklayın ve seçin.

Son olarak da 4. kısımda yer alan "Kopyala" butonuna tıklayın ve istediğiniz yerde yapıştır yaparak kullanın.

Klavyede Arapça Allah işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekildedir. Klavyede Allah yazısı için ilgili sembolü kopyaladıktan sonra sosyal medya ya da metin dosyalarında kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşarsanız, aşağıdaki yorum alanından bize yazmayı unutmayın. Ayrıca diğer yazılarımızı da aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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