Klavyede Alfa, Beta, Teta İşareti Nasıl Yapılır?

İnternet sitelerinde ya da sosyal medya hesaplarınız üzerinde klavyede yer almayan özel işaretleri yapmak isteyebilirsiniz. Alfa, beta, teta işaretleri de bunlardan biridir. Biz de sizler için klavyede alfa işareti nasıl yapılır? veya klavyede beta işareti nasıl yapılır? ya da klavyede teta işareti gibi sembolleri basit işlemler ile nasıl yapabileceğinizi göstereceğiz. Bunları yapmanız için tüm sistemlerde standart olarak bulunan ve tüm işaretlerin yer aldığı “Karakter Eşlem” programını çalıştırmalıyız. İşlemlerimize geçelim.

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Klavyede Alfa İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyeden alfa işareti (α) için öncelikle bilgisayarınızın arama bölümüne “karakter eşlem” yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da “Başlat – Çalıştır” menüsüne “charmap” yazıp, enter yaparak da aynı pencereyi açabilirsiniz.

Daha sonra yukarıdaki görselde yer alan sıraya göre öncelikle “Gelişmiş görünüm” kutusunu işaretleyin.

Ardından 2. kısma yani “Unicode’a git” alanına alfa işaretinin kodu olan “03B1” yazın.

3. kısımdaki alfa işaretini iki kere tıklayın ve seçin.

Son olarak da 4. kısımdaki “Kopyala” butonuna tıklayın ve istediğiniz yerde yapıştır yaparak kullanın.

Klavyede Beta İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyeden beta işareti (β) için yukarıdaki gibi “karakter eşlem” penceresini açın.

Yukarıdaki görselde yer alan adımları aynı sırayla yapacaksınız. Tek fark olarak 2. kısımda kod yerine “03B2” yazın.

Sonrası yine aynı şekilde simgeyi seçin, kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırarak kullanın.

Klavyede Teta İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyeden teta işareti (θ) için aynı şekilde “karakter eşlem” penceresini açın.

Yine tüm adımlar aynı sadece 2. kısımda kod yerine küçük teta işareti için “03B8“, büyük teta işareti için ise “0398“ yazın.

Yine aynı şekilde simgeyi seçin, kopyalayın ve istediğiniz yerde kullanın.

Klavyede alfa-beta-teta işaretleri nasıl yapılır? sorularının cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorun yaşarsanız, aşağıdaki yorum alanından probleminizi yazıp bizlere sorabilirsiniz. Ayrıca klavyeden farklı ilgili semboller için aşağıdaki diğer yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

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