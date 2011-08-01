Bilgisayarda rapor hazırlama ya da diğer işlerinizi yaparken, geometride oldukça sık kullanılan bir terim olan açı işaretini yapmak isteyebilirsiniz. "Klavyede açı sembolü nasıl yapılır?" diyorsanız, yazımızdaki adımları uygulayabilirsiniz. Klavyede açı işareti yapmak için iki farklı yol vardır. Bunlardan biri bilgisayarlarımızda bulunan karakter eşlem tablosundan almak ya da şekli direkt olarak kopyalamak ve istenilen yerde yapıştırmak.

Klavyede Açı İşareti (Sembolü) Nasıl Yapılır? (∠ ∟ ∡ ∢)

Klavyede kısayol tuşu olmadığından, açı sembölü yapmak için öncelikle karakter eşlem üzerinden yapımını anlatalım. Dilerseniz aşağıdan direkt olarak açı sembollerini kopyalayarak, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Veyahut, "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Sonrasında ise yukarıdaki görselde yer aldığı gibi öncelikle " Yazı Tipi " bölümünden yazı fontunu " MS Gothic " olarak ayarlayın.

" bölümünden yazı fontunu " " olarak ayarlayın. Ardından " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin. ve "Unicode'a git" alanına örneğin dik açı işareti kodu olan " U+221F " yazın.

" kutusunu işaretleyin. ve "Unicode'a git" alanına örneğin dik açı işareti kodu olan " " yazın. Tablonun ilk hücresinde açı işaretleri çıkacaktır. İlk dört sembol; dik açı , açı , ölçülen açı ve küresel açı dır. İstediğinizi iki kere tıklayarak seçin.

, , ve dır. İstediğinizi iki kere tıklayarak seçin. Son olarak da "Kopyala" butonu aktif olacak, ona tıklayarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştır yaparak kullanın.

Dilerseniz, ikinci yöntem olarak bunlarla uğraşmadan klavyede açı işareti yapmak için aşağıdan istediğinizi kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

Klavyede Açı Sembolleri Kopyala - Yapıştır ------ ∠ ∟ ∡ ∢

Klavyede açı işareti (sembolü) nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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