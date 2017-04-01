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Kingsman: The Golden Circle için Yeni Video Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:20 - Tarih: 19 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Kingsman: The Golden Circle için Yeni Video GeldiMatthew Vaugn tarafından yönetmenliği yapılan ve Fox’un yapımcılığını üstlendiği Kingsman: The Golden Circle için yeni bir video daha geldi. Yeni videoda Channing Tatum tarafından canlandırılan Agent Tequila karakteri ile tanışıyoruz. Poppy Adams isimli yeni bir kötüyle mücadele içine girecek olan Kingman ajanları, Amerika Birleşik Devletleri’nin gizli ajanları olan Statesman ile iş birliği yapmak zorunda. 22 Eylül‘de gösterime girecek olan film için yayınlanan yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kingsman: The Golden Circle için Yeni Video Geldi

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