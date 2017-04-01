2015′te ilk filmiyle karşımıza çıkan ve büyük beğeni toplayan Kingsman‘ın devam filmi “The Golden Circle” için ilk tanıtım videosu nihayet geldi. Tekrardan kahramanlarımızı yeni bir uluslararası maceranın beklediği yeni filmi heyecanla bekliyoruz. Başrolleri yine Taron Egerton, Colin Firth ve Mark Strong üstlenirken, onlara Julianne Moore, Halle Berry, Elton John, Channing Tatum ve Jeff Bridges gibi isimler eşlik ediyor. 22 Eylül’de vizyona girmesi beklenen Kingsman: The Golden Circle için yayınlanan ilk tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.