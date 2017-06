Deep Silver tarafından dağıtımı ve Warhorse Studios tarafından da geliştiriciliği üstlenilen hikaye odaklı açık dünya rol yapma oyunu Kingdom Come: Deliverance, E3 2017 fuarı tanıtımı sonrasında şimdi de bir saatlik oynanış videosu ile karşımızda. 13 Şubat 2018 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkışını yapacak olan Kingdom Come: Deliverance’ın tanıtım videosunu ve oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…