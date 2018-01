Justin Timberlake’in Yeni Şarkısı Filthy Yayımlandı (Video)

Justin Timberlake‘in yepyeni albümü olan Man of the Woods, 2 Şubat’ta dinleyicileri ile buluşacak. Ancak bundan önce Timberlake’in merakla beklenen yeni şarkısı Filthy YouTube vasıtası ile yayımlandı. Sanatçının beşinci stüdyo albümü olan Man of the Woods’un yayımladığı zaman büyük bir ilgi ile karşılaşması bekleniyor. Oldukça farklı bir altyapıya sahip olan şarkının video klibini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Klip, kısa sürede +5 milyon izlenmeyi de geride bırakmış durumda.