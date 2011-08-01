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Justin Bieber'ın Seasons Belgeseli için Fragman Geldi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:10 - Tarih: 02 Ocak 2020 - Yorum: 0

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Justin Bieber'ın Seasons Belgeseli için Fragman Geldi1 Mart 1994 doğumlu bir pop yıldızı olan Justin Bieber, günümüzde özellikle gençler tarafından sevilen bir isim. Justin Bieber'ın YouTube Originals Belgeseli "Seasons" için ise bir süredir beklenen fragman nihayet geldi. Yeni bölümlerinin Pazartesi ve Çarşamba günleri yayımlanacağı belirtilen belgeselin, 27 Ocak 2020'de ilk yayınını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Justin Bieber'ın Seasons Belgeseli için Fragman Geldi

Justin Bieber'ın Seasons Belgeseli için Fragman Geldi

Toplamda 10 bölümlük olarak belirlenen belgeselin, yayımlanan fragmanına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz. Belgeselde, çok genç bir yaşta üne kavuşan Justin Bieber'ın hayatı konu ediniyor.

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