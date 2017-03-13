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Justice League’den Yepyeni Bir Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:22 - Tarih: 26 Mart 2017 - Yorum: 0
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Justice Leagueden Yepyeni Bir Fragman GeldiDC çizgi romanlarından uyarlanan ve Zack Snyder tarafından yönetmenliği üstlenilen Justice League, birçok kahramanı bir araya getireceği için heyecanla bekleniyor. Güçlü bir düşmana karşı birlikte mücadele vermeye hazırlanan kahramanlarımız, bizleri tekrardan aksiyon dolu atmosfere sokacağa benziyor. Başrolleri Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Ray Fisher ve Jason Momoa paylaşırken onlara, Amy Adams, J. K. Simmons, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen ve Amber Heard gibi isimler eşlik ediyor. 7 Kasım 2017‘de vizyona girecek olan filmin yeni tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Justice Leagueden Yepyeni Bir Fragman Geldi

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