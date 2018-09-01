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Just Cause 4′ün Yeni Videosu Oyun Atmosferini Tanıtıyor

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:27 - Tarih: 16 Eylül 2018 - Yorum: 0
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Just Cause 4Square Enix ve Avalanche Studios tarafından ortak olarak geliştirilen Just Cause 4 için yeni bir tanıtım videosu paylaşıldı. Oyunun heyecanla bekleyenleri tarafından sevilen 7 dakikalık oynanış videosunda, oyunun dünyası ve Güney Amerika yer alan ve oldukça büyük bir bölge olan Solis tanıtılıyor. Videoyu merak ediyorsanız, “Dünya ve Biyomlar” başlıklı oynanış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca Just Cause 4′ün 4 Aralık‘ta PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını yapacağını da belirtelim.

Just Cause 4'ün Yeni Videosu Oyun Atmosferini Tanıtıyor

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