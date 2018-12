Square Enix ve Avalanche Studios tarafından geliştirilen Just Cause 4 için beklenen çıkış videosu paylaşıldı. Just Cause serisi sevenler için nihayet bugün PlayStation 4, Xbox One ve PC kullanıcıları için çıkışını yapan oyunun çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Oyunu oynadıysanız görüşlerinizi, oynamadıysanız ve oynamak istiyorsanız da videosuna göre nasıl bulduğunuzu ve beklentilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz.

Just Cause 4 için Çıkış Videosu