jQuery kullanarak birçok konuda daha kısa kod yazarak aksiyon almak mümkündür. Örneğin, bir div içerisinde yer alan cümledeki son kelimeyi silmek isteyebilirsiniz. Yani bunu otomatik yapmak gereken durumlar olabilir. İşte bunun için aşağıdaki kısa kodu kullanmanız yeterli olacaktır. Sitenizde öncelikle jQuery kütüphanesi yüklü olduğundan emin olun ve aşağıdaki örnekteki gibi kullanım sağlamaya hemen başlayın. Hepsi bu kadar kolay... Örnek bir kullanım şekli ve ilgili kodları aşağıda paylaşıyor olacağız. Umarım faydalı olacaktır sizler için de.

jQuery ile Cümle Sonundaki Kelimeyi Kaldıralım

1) HTML örnek kodumuz aşağıdaki gibidir.

<div class="bubirdenemedir">

Bu bir deneme yazısıdır ve son kelimesi otomatik olarak silinecektir.

</div>

2) jQuery kodumuz ise aşağıdaki gibi olacaktır.

$('.bubirdenemedir').text(function(i,txt){return txt.substring(0,txt.lastIndexOf(" "))});

SONUÇ: Yukarıdaki kod ile, ilgili div içerisinde yer alan, cümle sonundaki son kelimeyi kaldırmış oluyoruz. Yani örnek HTML kodumuzda yer alan kırmızı renkli kelime, div içerisinden kalkacaktır. İlgili kod Internet Explorer 11 dahil olmak üzere, günümüzdeki birçok popüler tarayıcı ile de uyumludur.