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John Wick 3 Ne Zaman Çıkacak? (Açıklandı)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:34 - Tarih: 16 Eylül 2017 - Yorum: 0
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John Wick 3 Ne Zaman Çıkacak? (Açıklandı)Birinci ve ikinci filmleriyle kısa sürede beyaz perdenin sevilen karakterlerinden biri haline gelen John Wick’in üçüncü filminin çıkacağı kesinleşti. İlk iki filmin ardından da “John Wick ne zaman gösterime girecek?” soruları oldukça merak ediliyordu. Şimdi de aksiyon dozunun sürekli yükseklerde olduğu filmin üçüncüsü ile maceraya kaldığı yerden devam edeceğiz. Keanu Reeves’in başarılı oyunculuğu ile hayat verdiği John Wick’in üçüncü filmini de serinin yönetmenliğini üstlenen Chad Stahelski’nin bir kez daha üstlenmesi bekleniyor. Herhangi bir aksilik yaşanmazsa John Wick 3, 17 Mayıs 2019 tarihinde bizlerle buluşacak.

John Wick 3 Ne Zaman Çıkacak? (Açıklandı)

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