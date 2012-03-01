Photoshop, dünyanın veya internet aleminin daha iyi bir yer olmasını, gelişmesini sağlayan bir program olsa gerek. John Knoll ve Thomas Knoll tarafından geliştirilen ilk sürümlere şöyle bir baktığımızda, yazılımın hâlâ, o zamanlarda bile işlevsel olduğunu görebilmek mümkün. Photoshop’un yaratıcılarından biri olan John Knoll’un Photoshop 1.0 sürümünü test ettiği video Adobe Photoshop‘un YouTube hesabında yer alıyor. Dilerseniz, ilgili videoyu izliyor olacağız.