Photoshop, dünyanın veya internet aleminin daha iyi bir yer olmasını, gelişmesini sağlayan bir program olsa gerek. John Knoll ve Thomas Knoll tarafından geliştirilen ilk sürümlere şöyle bir baktığımızda, yazılımın hâlâ, o zamanlarda bile işlevsel olduğunu görebilmek mümkün. Photoshop’un yaratıcılarından biri olan John Knoll’un Photoshop 1.0 sürümünü test ettiği video Adobe Photoshop‘un YouTube hesabında yer alıyor. Dilerseniz, ilgili videoyu izliyor olacağız.
John Knoll, Photoshop’un İlk Sürümünü Deniyor
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:59 - Tarih: 15 Mart 2017 - Yorum: 0
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