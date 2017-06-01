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Jennifer Lawrence’ın Yeni Filmi Red Sparrow’un İlk Fragmanı Geldi (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 17:17 - Tarih: 18 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Jennifer Lawrenceın Yeni Filmi Red Sparrowun İlk Fragmanı Geldi (Video)Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence‘ın merakla beklenen yeni filmi Red Sparrow‘un ilk fragmanı geldi. Jennifer Lawrence, balerin olan ve yaralanmasının ardından kariyerini sonlandırarak, yaşadığı zorluklar nedeniyle Rus istihbarat servisine katılan Dominika Egorova karakterini canlandırıyor. Ona Mary-Louise Parker, Matthias Schoenaearts, Jeremy Irons, Ciaran Hinds, Joely Richardson ve Joel de la Fuente gibi oyuncular eşlik ediyor. Amerika’da 2 Mart 2018′de vizyona girmesi beklenen filmin ülkemizde ne zaman çıkacağı ise henüz belli değil. Yayınlanan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Jennifer Lawrenceın Yeni Filmi Red Sparrowun İlk Fragmanı Geldi (Video)

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