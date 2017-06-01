Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence‘ın merakla beklenen yeni filmi Red Sparrow‘un ilk fragmanı geldi. Jennifer Lawrence, balerin olan ve yaralanmasının ardından kariyerini sonlandırarak, yaşadığı zorluklar nedeniyle Rus istihbarat servisine katılan Dominika Egorova karakterini canlandırıyor. Ona Mary-Louise Parker, Matthias Schoenaearts, Jeremy Irons, Ciaran Hinds, Joely Richardson ve Joel de la Fuente gibi oyuncular eşlik ediyor. Amerika’da 2 Mart 2018′de vizyona girmesi beklenen filmin ülkemizde ne zaman çıkacağı ise henüz belli değil. Yayınlanan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.