Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

Jeff Bezos, Dünyanın En Zengin İnsanı Oldu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:22 - Tarih: 27 Kasım 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Jeff Bezos, Dünyanın En Zengin İnsanı OlduAlışveriş sitesi Amazon‘un kurucusu olan Jeff Bezos, zenginliğin bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Microsoft’un kurucusu Bill Gates‘in arkasında ikinci sırada yer alan Jeff Bezos, akıl almaz bir zenginliğe ulaşarak ilk sıradaki yerini aldı. Black Friday kapsamında büyük bir gelir elde eden Amazon hisselerinin %2 artmasıyla birlikte 100 milyar dolar net gelire ulaştı. Onu da artık 89.4 milyar dolar ile Bill Gates takip ediyor. Ayrıca şirket olarak da Amazon, toplam 571 milyar dolar değeri ile 642 milyar dolarlık Microsoft’un arkasında bulunuyor ve bunun da önümüzdeki yıl değişebileceği söyleniyor.

Jeff Bezos, Dünyanın En Zengin İnsanı Oldu

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.425 yazıda 7.881 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık