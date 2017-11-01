Jeff Bezos, Dünyanın En Zengin İnsanı Oldu

Alışveriş sitesi Amazon‘un kurucusu olan Jeff Bezos, zenginliğin bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Microsoft’un kurucusu Bill Gates‘in arkasında ikinci sırada yer alan Jeff Bezos, akıl almaz bir zenginliğe ulaşarak ilk sıradaki yerini aldı. Black Friday kapsamında büyük bir gelir elde eden Amazon hisselerinin %2 artmasıyla birlikte 100 milyar dolar net gelire ulaştı. Onu da artık 89.4 milyar dolar ile Bill Gates takip ediyor. Ayrıca şirket olarak da Amazon, toplam 571 milyar dolar değeri ile 642 milyar dolarlık Microsoft’un arkasında bulunuyor ve bunun da önümüzdeki yıl değişebileceği söyleniyor.