CSS Minifier ile ilgili içeriğimde, stil dosyalarımızı sıkıştırmak için bir web sitesi tavsiye etmiştim. Şimdi ise JavaScript dosyalarımızı sorunsuz ve stabil bir şekilde küçültebileceğimiz, gereksiz boşlukları kaldırabileceğimiz ve sıkıştırabileceğimiz bir web sitesini daha tanıtmak istiyorum. Sitenizdeki sorguların daha hızlı olması için bu gibi dosyaların küçük ve düzenli olması önem arz eder. Ancak... Manuel olarak aksiyon almak yorucu olabilir. Bu yüzden düzensiz olan JS kodlarınızı "JavaScript Minifier" adlı web sitesini kullanarak küçültebilirsiniz. Web geliştiricileri için iyi bir kaynak olduğuna inanıyorum.
JavaScript Minifier ile JS Dosyalarımızı Küçültelim
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:16 - Tarih: 26 Mart 2019 - Yorum: 0
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