JavaScript mi? jQuery mi? (Arasındaki Fark)

İnternet üzerinde “JavaScript mi? jQuery mi?” şeklinde başlıklar gördüm ve bu konu hk. yazmaya karar verdim. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, JavaScript bir programlama dili, jQuery ise JavaScript kullanılarak hazırlanan bir kütüphane. Bana kalırsa hangisine öncelik vereceğinizi düşünüyorsanız, pek de düşünmenize gerek yok. Şu da var gerçi, JavaScript ile hazırlanan bazı eklentiler için çok efor gerekir iken, jQuery ile bunu hazırlamak çok kısa ve kolay olabiliyor.

AYRICA: jQuery Kütüphanesi Web Sitesine Nasıl Eklenir?

Ancak saf JavaScript kullanarak da eklenti hazırlamak istiyorsanız, JS’nin temeli de olsa öğrenmenizde fayda var diyebilirim. En azından ben jQuery ile yapabileceğim eklentileri, JS ile de yapabilmek isteyen bir insanım. Eğer siz de bu tip bir düşünce yapısına sahip iseniz, önceliğiniz JavaScript’i anlamak olsun. Ardından jQuery kullanarak daha kolay, hızlı ve basit formüller ile eklentiler hazırlayabilirsiniz.

Siz bu konu hk. ne düşünüyorsunuz? Yorum gönderebilirsiniz.