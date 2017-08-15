JavaScript ile web sitelerimiz için küçük yenilikler yapabilmek her zaman mümkündür. Örneğin, web sitenize güncel tarihi yazdırmak, ziyaretçilerinize göstermek isteyebilirsiniz. Geçmişte JavaScript ile Tarih, Gün ve Saat gösterme ile ilgili kodları paylaşmıştım. Şimdi ise sizler için yalnızca güncel tarihi yazdırabileceğimiz, Türkçe olarak çalışan ilgili kodları paylaşmak istiyorum. İlgili kodlar otomatik olarak çalıştığı için, HTML/JavaScript destekleyen dilediğiniz sayfanıza ekleyebilmektesiniz.

AYRICA: JavaScript ile Uçan Nesne Nasıl Yapılır?

<script>

var d=new Date();

var weekday=new Array("Pazar","Pazartesi","Salı","Çarşamba","Perşembe","Cuma","Cumartesi");

var monthname=new Array("Ocak","Şubat","Mart","Nisan","Mayıs","Haziran","Temmuz","Ağustos","Eylül","Ekim","Kasım","Aralık");

document.write(d.getDate() + " ");

document.write(monthname[d.getMonth()] + " ");

document.write(d.getFullYear() + ", ");

document.write(weekday[d.getDay()] + "");

</script>



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