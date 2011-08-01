Bir önceki içeriğimizde, jQuery ile cümle sonundaki kelimeyi kaldırmak için kısa bir kod paylaşmıştık. Şimdi ise, sadece JavaScript kullanarak cümle sonuna kelime eklemek nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Aşağıdaki kodu, sonuna dilediğiniz kelimeyi eklemek istediğiniz div için kullanabilirsiniz. Bu kod, ilgili div içerisindeki cümlenin sonuna, sizin belirlediğiniz kelimeyi yazdırmaktadır. İlgili kod birçok tarayıcı ile uyumlu olduğu için, gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

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JavaScript ile Cümle Sonuna Yeni Kelime Ekleyelim

var headers=document.getElementsByClassName('divadiburada');[].forEach.call(headers,function(ele){var newSpan=document.createElement("span");newSpan.innerHTML=" kelimemizburada";ele.appendChild(newSpan)})

NOT: Yukarıdaki "divadiburada" yazan kırmızı renkli alana, kendinize ait div class adınızı giriniz. Ardından ise, cümle sonuna eklemek istediğiniz kelimeyi ise, "kelimemizburada" yazan kırmızı yere yazınız. Başka bir işleme ise gerek bulunmamaktadır. Bilmeyenler için faydalı olmasını temenni ederim.