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JavaScript ile Çok Basit Slider Yapımı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:04 - Tarih: 28 Şubat 2018 - Yorum: 0
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JavaScript ile Çok Basit Slider YapımıBildiğiniz gibi jQuery veya farklı bir dil ile kodlanmış slider’lar bazen sayfaların geç açılmasını sağlayabiliyor. Bu yüzden çok sade ve basit bir slider araştırırken, W3‘ün hazırladığı bir derse denk geldim. Dolayısı ile yalnızca CSS ve JavaScript kullanımı ile çok basit bir slider yapmak ve bunu kendinize göre düzenlemek istiyorsanız, aşağıdaki derse göz atabilirsiniz. Manuel olarak web siteniz için slider eklentisi yapabileceğiniz gibi, bunu temel alarak otomatik bir hâle de getirebilmektesiniz.

Adres: Slideshow

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